Pécsen született, Komlón élt, az egész országban keresik

Rendesen ad munkát a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak a pécsi születésű, komlói illetőségi Kovács Vanessza Gyöngyi.

Kovács Vanessza Gyöngyi. Fotó: police.hu / Forrás: police.hu

A police.hu-n elérhető körözési adatlapja szerint a most alig több, mint 23 éves hölgyet először 2022 szeptemberében, garázdaság miatt vonták felelősségre. Az azt követő években több esetben kábítószer birtoklása, illetőleg lopás miatt adott ki elfogatóparancsot az ügyében eljáró bíróság, a legutolsót alig több, mint egy évvel ezelőtt.

A körözést lefolytató szerv a Komlói Rendőrkapitányság, aki tud a tud a nő hollétéről, az ott tehet bejelentést..