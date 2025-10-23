Jól bírja a piát: 68 üveg bort, 63 üveg rövidet és rengeteg sört lopott egy pécsi üzlet eladója

A Pécsi Járási Ügyészség vádat emelt egy munkahelyéről több millió forintnyi terméket elsikkasztó férfi ellen - számolt be róla az ugyeszseg.hu. A vádirat szerint a 47 éves férfi 2025 februárjától eladóként dolgozott két pécsi élelmiszerüzletben.

Több millió forint értékű italt lopott egy pécsi bolt eladója

A leírás szerint a vádlott feladata volt az üzletekben a vevők kiszolgálása és az árucikkek átvétele a szállítóktól. A férfi 2025. február közepétől július közepéig az üzletek árukészletéből összesen több, mint 2.000.000 forint értékű terméket sikkasztott el, többek között 63 üveg röviditalt, több száz doboz sört, 68 üveg bort, tartós élelmiszereket. Az üzletekből elvitt termékeket a férfi pécsi albérletében tartotta.

A férfi munkatársai a kamerafelvételek alapján jöttek rá arra, hogy a vádlott sikkasztott az üzletből. Felhívták a vádlottat, ő pedig beismerte, hogy lakásában az előző hónapokban elsikkasztott nagy mennyiségű árucikket tart és hozzájárult, hogy azokat visszaszállítsák az üzletekbe. A vádlott főnöke a lakásban szembesült azzal, hogy olyan mennyiségű terméket halmozott fel ott a férfi, hogy azok elszállításához teherautóra volt szükség.