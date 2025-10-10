Pécsi rejtély: hol bujkál a szlovák csaló, akit tavaly óta keres a rendőrség? (FOTÓ)

Strbka Lubomir ellen a hatóságok csalás bűntettének gyanúja miatt indítottak eljárást, és 2024. június 19-én rendelték el a körözését a Büntető Törvénykönyv 373. §-a alapján.

A Pécsi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki Strbka Lubomir szlovák állampolgár ellen

Forrás: Police.hu

A rendőrség közlése szerint a férfi tartózkodási helye azóta is ismeretlen, ezért országos – és szükség esetén nemzetközi – körözés van érvényben ellene. Az ügyben a Pécsi Rendőrkapitányság jár el.

Több külföldi bűnözőt is keres a rendőrség Baranyában

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, már februárban elfogatóparancsot adott ki a Pécsi Törvényszék az ellen a német állampolgárságú férfi ellen, akit kábítószer-kereskedelem és lopás vétsége miatt kerestek. Arról is hírt adtunk, hogy Baranya vármegye szomszédságában, Bács-Kiskun vármegyében tűnt fel egy belga bűnöző − a Bajai Járásbíróság 2025. szeptember 9-én európai elfogatóparancsot adott ki Dupont Stéphane Claude Helene ellen. Továbbá beszámoltunk róla, hogy A Pécsi Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki a gázai övezetből érkező Albhaisi Mohammed (szül. 1998. március 6., Gáza) ellen.