Pusztít a melegfront: újabb baleset, most a Siklósi úton karamboloztak

Címkék#rendőrség#baleset#Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#jármű

Ráfutásos közúti baleset történt Pécsen, az 58-as főút Siklósi úti szakaszán, a 2-es kilométerszelvénynél október 21-én, kedd este.

Jusztin Levente
Pusztít a melegfront: újabb baleset, most a Siklósi úton karamboloztak

Illusztráció

Fotó: Koapan

Két személyautó ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a városi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkezve megkezdték a járművek áramtalanítását, valamint eltávolítják az ütközés következtében az úttestre került törmeléket és egyéb szennyeződéseket.

A balesethez a rendőrség és a mentőszolgálat egységei is kivonultak; a hatóságok közösen dolgoznak a forgalom biztonságos helyreállításán. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra, lassabb haladásra kell számítani, ezért a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük, illetve lehetőség szerint alternatív útvonalat választaniuk.

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.

Frissítés (19:22)

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya tájékoztatása szerint egy autó egy benzinkút felé kívánt bekanyarodni, azonban a mögötte haladó járművezető későn reagált, és hátulról nekiütközött. Úgy tudjuk, az eset során egy személy megsérült.

 

 

