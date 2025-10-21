51 perce
Pusztít a melegfront: újabb baleset, most a Siklósi úton karamboloztak
Ráfutásos közúti baleset történt Pécsen, az 58-as főút Siklósi úti szakaszán, a 2-es kilométerszelvénynél október 21-én, kedd este.
Illusztráció
Fotó: Koapan
Két személyautó ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a városi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkezve megkezdték a járművek áramtalanítását, valamint eltávolítják az ütközés következtében az úttestre került törmeléket és egyéb szennyeződéseket.
A balesethez a rendőrség és a mentőszolgálat egységei is kivonultak; a hatóságok közösen dolgoznak a forgalom biztonságos helyreállításán. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra, lassabb haladásra kell számítani, ezért a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük, illetve lehetőség szerint alternatív útvonalat választaniuk.
Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.
Frissítés (19:22)
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya tájékoztatása szerint egy autó egy benzinkút felé kívánt bekanyarodni, azonban a mögötte haladó járművezető későn reagált, és hátulról nekiütközött. Úgy tudjuk, az eset során egy személy megsérült.