Rendkívüli: bűnügyi helyszínelők, kommandósok és rendőrök vonultak ki Pécsen (HELYSZÍNI FOTÓK)

Hatalmas erőkkel vonultak ki a hatóságok.

Bama.hu
Információink szerint rengeteg rendőrautó, különleges egységek és kommandósok vonultak ki Pécsen, a Szentlőrinci útra, egyelőre nem tudni, hogy milyen okból. A nagyszabású rendőrségi akcióval kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

 
Bűnügyi helyszínelők is érkeztek.

 

 

