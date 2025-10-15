Rendkívüli: bűnügyi helyszínelők, kommandósok és rendőrök vonultak ki Pécsen (HELYSZÍNI FOTÓK)

Információink szerint rengeteg rendőrautó, különleges egységek és kommandósok vonultak ki Pécsen, a Szentlőrinci útra, egyelőre nem tudni, hogy milyen okból. A nagyszabású rendőrségi akcióval kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

Bűnügyi helyszínelők is érkeztek.