október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi történik?

3 órája

Rendkívüli: kiürítették a pécsi Árkádot, sorokban álltak az emberek az utcán – VIDEÓ

Címkék#Árkád#Bombariadó#rendőrség

Rendkívüli: kiürítették a pécsi Árkádot, sorokban álltak az emberek az utcán – tudtuk meg a helyszínről.

Bama.hu
Rendkívüli: kiürítették a pécsi Árkádot, sorokban álltak az emberek az utcán – VIDEÓ

Fotó: Löffler Péter

A pécsi Árkád parkolójába vezető bejáratot lezárták, elhagyni azonban el lehet azt, közölte munkatársunk a helyszínről. Úgy tudjuk, bombariadó miatt ürítették ki a pécsi Árkádot. Nem sokkal negyed tíz után azonban elkezdték újra beengedni a vásárlókat.

Az ügyben megkerestük a rendőrséget, amint további információkat tudunk meg, frissítjük cikkünket.

Frissítés (9:50)

A helyzet kisebb fennakadást okozott a környék közlekedésében, ugyanis az Árkád tetőparkolójába vezető felhajtót egy biztonsági őr állta el, és nem engedett senkit a tetőre sem. A befelé vezető sávot ráccsal zárták le. Szerencsésebbek voltak azok, akik autójukkal kifele szerettek volna hajtani az Árkádból: ők még járművükkel elhagyhatták a bevásárlóközpont. A helyszínen egyébként hangosbemondóból szólították fel a vásárlókat arra, hogy "biztonsági okokból" mielőbb, gyalogosan hagyják el az épületet.

Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy előre tervezett, 30 perces tűzvédelmi gyakorlatot tartottak a bevásárlóközpontban, amely azóta már véget ért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu