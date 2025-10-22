Rendkívüli: kiürítették a pécsi Árkádot, sorokban álltak az emberek az utcán – VIDEÓ

A pécsi Árkád parkolójába vezető bejáratot lezárták, elhagyni azonban el lehet azt, közölte munkatársunk a helyszínről. Úgy tudjuk, bombariadó miatt ürítették ki a pécsi Árkádot. Nem sokkal negyed tíz után azonban elkezdték újra beengedni a vásárlókat.

Az ügyben megkerestük a rendőrséget, amint további információkat tudunk meg, frissítjük cikkünket.

Frissítés (9:50)

A helyzet kisebb fennakadást okozott a környék közlekedésében, ugyanis az Árkád tetőparkolójába vezető felhajtót egy biztonsági őr állta el, és nem engedett senkit a tetőre sem. A befelé vezető sávot ráccsal zárták le. Szerencsésebbek voltak azok, akik autójukkal kifele szerettek volna hajtani az Árkádból: ők még járművükkel elhagyhatták a bevásárlóközpont. A helyszínen egyébként hangosbemondóból szólították fel a vásárlókat arra, hogy "biztonsági okokból" mielőbb, gyalogosan hagyják el az épületet.

Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy előre tervezett, 30 perces tűzvédelmi gyakorlatot tartottak a bevásárlóközpontban, amely azóta már véget ért.