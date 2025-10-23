Frissítve! Eltűnt egy idős férfi Sellyén

Információink szerint a csütörtöki nap folyamán eltűnt egy idős férfi Sellyén. Felesége tett közzé felhívást a Facebookon, a közösség pedig hamar összefogott, többen autókkal indultak el a környéket pásztázni. Úgy értesültünk, hogy már a rendőrség is keresi Jánost.

Frissítés:

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy szerencsére a délután folyamán megtalálták a férfit. Úgy tudjuk, hogy a mentőszolgálat munkatársai a helyszínre érkeztek, hogy megvizsgálják a férfit, aki lábfájdalomra panaszkodott.