Gyorsan kell cselekedni
2 órája
Frissítve! Eltűnt egy idős férfi Sellyén
Összefogott a közösség, egyelőre nem találják a férfit.
Összefogott a közösség, rengetegen indultak a férfi keresésére.
Forrás: MW/Illusztráció
Fotó: Walczer Patrik
Információink szerint a csütörtöki nap folyamán eltűnt egy idős férfi Sellyén. Felesége tett közzé felhívást a Facebookon, a közösség pedig hamar összefogott, többen autókkal indultak el a környéket pásztázni. Úgy értesültünk, hogy már a rendőrség is keresi Jánost.
Frissítés:
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy szerencsére a délután folyamán megtalálták a férfit. Úgy tudjuk, hogy a mentőszolgálat munkatársai a helyszínre érkeztek, hogy megvizsgálják a férfit, aki lábfájdalomra panaszkodott.
