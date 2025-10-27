Rendőrök és mentőautó a belvárosban, mi történhetett? (VIDEÓ)

Szombat este kaptuk a jelentést olvasónktól – rendőrök és mentőautó jelent meg a pécsi belvárosban, a Jókai utcában. Információink szerint egy férfit székben hoztak le az egyik társasházi lakásból, valószínűleg rosszullét miatt.

Megkeresésünkre a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elárulta, hogy rendőri intézkedésre nem volt szükség, csupán a helyszín biztosítása, a mentőszolgálat munkatársainak segítése érdekében érkeztek ki.