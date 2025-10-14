október 14., kedd

Fontos ügy miatt érkeztek

25 perce

Rendőrök jelentek meg a komlói állatkertben

Címkék#Komlói Rendőrkapitányság#Mini Zoo#lakosság#védelem#állatkert

Letartoztattak egy alpakát, na és persze hasznos információkat adtak át.

Bama.hu
A komlói Mini Zoo-t kollégáink is meglátogatták korábban.

Forrás: MW

Fotó: Laufer László

A Komlói Rendőrkapitányság munkatársai a hétvégén kilátogattak a Mini Zoo komlói állatkertbe, ahol a látogatókkal beszélgettek a felelős állattartásról és az állatkínzás megelőzésének lehetőségeiről.

állatkert
Rendőrök az állatkertben, jó okuk volt rá.
Forrás: Facebook/Baranya vármegyei rendőrség

A rendőrök standjánál kicsik és nagyok egyaránt hasznos tanácsokat kaptak arról, hogyan gondoskodjanak megfelelően házi kedvenceikről. A szakemberek hangsúlyozták: az állattartás nemcsak szeretet, hanem komoly felelősség is. A gyerekek ajándék „zsákbamacskát” is választhattak, amelyben hasznos meglepetések várták őket.

A rendőrök emlékeztettek arra is, hogy az állatkínzás bűncselekmény, és mindenki, aki ilyet tapasztal, azonnal tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon.

Az akció célja az volt, hogy a lakosság figyelmét felhívják az állatok védelmének fontosságára, valamint arra, hogy a felelős állattartás mindannyiunk közös ügye.

 

