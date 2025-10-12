32 perce
Óriási rendőrségi razzia Baranyában – 40 helyszínen történt rajtaütés
Nagyszabású akciót hajtott végre a rendőrség a DELTA Program keretében a Szigetvári Rendőrkapitányság illetékességi területén október 6-án. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint mindössze 12 óra leforgása alatt 40 helyszínen jelentek meg az egyenruhások, 31 ingatlanban tartottak házkutatást, és 20 embert állítottak elő kábítószerrel összefüggésbe hozható bűncselekmények miatt.
Az akció célja ezúttal az volt, hogy a folyamatban lévő szigetvári kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos ügyek vásárlói és fogyasztói körét feltárják, valamint – a már letartóztatásban lévő, kiemelt terjesztőkhöz köthető – újabb bizonyítékokat és kapcsolati szálakat azonosítsanak. A rendőrség jelezte: a razziáknak még nincs vége, újabb elfogások várhatók a közeljövőben – jelezte Facebook-oldalán a Baranya vármegyei rendőrség.
Folyamatban lévő szigetvári ügyek – nem ez volt az első nagyszabású fellépés
A mostani akció szorosan kapcsolódik a rendőrség által korábban ismertetett két szigetvári ügyhöz, amelyek szintén nagy visszhangot váltottak ki a térségben.
Júliusban számolt be a hatóság arról, hogy egy helyi házaspárt gyanúsítottak azzal, hogy 2024 augusztusától rendszeresen árultak kristályt, többek között egy 17 éves lány részére is. A rajtaütés során kábítószergyanús anyagokat és hamis pénzt is lefoglaltak – az ügyben őrizetbe vételek és letartóztatási indítvány is történt.
Augusztusban újabb öt férfit fogtak el, akik a gyanú szerint marihuánával kereskedtek Szigetvár térségében. A nyomozók a vásárlói láncon keresztül egy csertői termesztőhöz jutottak el, akinél cannabis-növényeket és porciózáshoz használt eszközöket találtak. Négy férfi előzetes letartóztatása már akkor megtörtént, a teljes fogyasztói kör feltérképezése pedig jelenleg is folyamatban van.
Folyamatos rendőrségi jelenlét a térségben
A rendőrség a mostani közösségi médiában közzétett bejegyzésében egyértelművé tette: nemcsak a dílereket, hanem a fogyasztói lánc teljes szerkezetét kívánják felszámolni, ami ritka intenzitású, összehangolt műveleteket eredményezett Baranyában.
A hatóság ismét hangsúlyozta:
A drogok nem megoldások, hanem problémák forrásai. Az igazi erő nem a kipróbálásban, hanem a nemet mondásban van.
A DELTA Program akciói tehát tovább folytatódnak, és minden jel arra utal, hogy Szigetvár és környéke a rendőri fellépés kiemelt célterülete marad, ahonnan nemcsak a terjesztői hálózatokat, hanem a teljes vásárlói struktúrát is igyekeznek feltárni.