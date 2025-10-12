Óriási rendőrségi razzia Baranyában – 40 helyszínen történt rajtaütés

Az akció célja ezúttal az volt, hogy a folyamatban lévő szigetvári kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos ügyek vásárlói és fogyasztói körét feltárják, valamint – a már letartóztatásban lévő, kiemelt terjesztőkhöz köthető – újabb bizonyítékokat és kapcsolati szálakat azonosítsanak. A rendőrség jelezte: a razziáknak még nincs vége, újabb elfogások várhatók a közeljövőben – jelezte Facebook-oldalán a Baranya vármegyei rendőrség.

A rendőrség határozott fellépéssel küzd a káros szerek terjesztése ellen. Forrás: MW/Illusztráció

Folyamatban lévő szigetvári ügyek – nem ez volt az első nagyszabású fellépés

A mostani akció szorosan kapcsolódik a rendőrség által korábban ismertetett két szigetvári ügyhöz, amelyek szintén nagy visszhangot váltottak ki a térségben.

Júliusban számolt be a hatóság arról, hogy egy helyi házaspárt gyanúsítottak azzal, hogy 2024 augusztusától rendszeresen árultak kristályt, többek között egy 17 éves lány részére is. A rajtaütés során kábítószergyanús anyagokat és hamis pénzt is lefoglaltak – az ügyben őrizetbe vételek és letartóztatási indítvány is történt.