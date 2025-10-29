október 29., szerda

Kórházba szállítottak egy nőt

1 órája

Riadalom a Vásárcsarnoknál: mentő és rendőrautók érkeztek este a területre (VIDEÓ)

Újabb esti riasztás történt Pécsen, a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre siettek.

Riadalom a Vásárcsarnoknál: mentő és rendőrautók érkeztek este a területre (VIDEÓ)

Nagy volt a riadalom, a környék lakói lapunknál érdeklődtek.

Nem sokkal 17 óra után mentőautó és rendőrök érkeztek ki Pécsre, a Bajcsy-Zsilinszky utcába, a Vásárcsarnok és a Casino környékére. A lakók közül többen is értesítették lapunkat az esetről, valamint érdeklődtek, hogy nincs-e információink a történtekről. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Magyar Luca Zsuzsanna megkeresésünkre elárulta, hogy a helyszínről egy 70 év körüli idős hölgyet könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, cikkünk megjelenéséig azonban nem kaptunk választ. Amint sikerül elérnünk a rendőrséget, frissítjük cikkünket.

 

