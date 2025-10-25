Riadalom Pécsen: rendőrök és mentők érkeztek a belvárosba szombat este (VIDEÓ)

Október 25-én, szombat este nyolc óra tájban kaptuk azt a videót, amelyen két rendőrautó és egy mentőautó látható a pécsi belvárosban, a Jókai utcai nagyposta közelében. Egyelőre ismeretlen okból érkeztek a helyszínre a hatóságok, azonban, amint további információt sikerül megtudnunk a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság, illetve az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztályától, frissítjük cikkünket.