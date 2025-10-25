Bama.hu videó
1 órája
Riadalom Pécsen: rendőrök és mentők érkeztek a belvárosba szombat este (VIDEÓ)
Két rendőrautót és egy mentőautót vett videóra olvasónk a pécsi belvárosban.
Forrás: MW/Illusztráció
Október 25-én, szombat este nyolc óra tájban kaptuk azt a videót, amelyen két rendőrautó és egy mentőautó látható a pécsi belvárosban, a Jókai utcai nagyposta közelében. Egyelőre ismeretlen okból érkeztek a helyszínre a hatóságok, azonban, amint további információt sikerül megtudnunk a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság, illetve az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztályától, frissítjük cikkünket.
Bama.hu videó
- Vigyázat! Életveszélyes és furcsa dolgokra bukkantunk Pécs belvárosában (VIDEÓ)
- Ilyet láttál már? Így fogták be a háziállatot, aki Komló utcáin kóborolt - VIDEÓ!
- Széttört roncsok Baranyában − tömegbaleset az utakon, rengetegen megsérültek (VIDEÓ)
- Szigetváron van Magyarország egyik legnagyobb kivibirtoka (GALÉRIA+VIDEÓ)
- Megnyílt az autópálya: történelmet írtunk kedden reggel! (GALÉRIA, VIDEÓ)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre