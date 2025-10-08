Sokk a 6-os úton: Hatalmas csattanás után árokba repült az autó – a mentők versenyt futottak az idővel!

Ahogy arról a teol.hu is beszámolt, súlyos baleset történt a 6-os főúton Dunaszentgyörgy és Tolna között, a 125-126-os kilométerszelvénynél. Egy személyautó eddig tisztázatlan okokból lesodródott az útról, árokba csúszott, majd egy fának csapódott – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A helyszínre a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók vonultak ki nagy erőkkel, miközben mentők is érkeztek, hogy ellássák a jármű utasát.

A baleset miatt a forgalom jelentősen akadozik az érintett szakaszon, a rendőrség torlódásra figyelmeztet.