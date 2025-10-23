Sötét ünnep: teljesen kiégett egy családi ház Komlón

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt egy családi ház Komlón, a Hízlalda utcában. A harminc négyzetméteres ingatlan földszintje teljesen kiégett, szerencsére a tetőre nem terjedt át a tűz. A komlói hivatásos tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek és két vízsugárral eloltották a lángokat. Az utómunkálatok jelenleg is zajlanak.

Halálos tűzeset Baranyában

A napokban sajnos egyre több a tűzeset vármegyénkben, a héten egy emberéletet is elvettek a lángok Birjánban.