Több vízsugárral oltották a lángokat

1 órája

Sötét ünnep: teljesen kiégett egy családi ház Komlón

Szörnyen indul a csütörtök délután.

Sötét ünnep: teljesen kiégett egy családi ház Komlón

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt egy családi ház Komlón, a Hízlalda utcában. A harminc négyzetméteres ingatlan földszintje teljesen kiégett, szerencsére a tetőre nem terjedt át a tűz. A komlói hivatásos tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek és két vízsugárral eloltották a lángokat. Az utómunkálatok jelenleg is zajlanak.

Halálos tűzeset Baranyában

A napokban sajnos egyre több a tűzeset vármegyénkben, a héten egy emberéletet is elvettek a lángok Birjánban.

 

