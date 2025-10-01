Karambol
2 órája
Súlyos baleset történt az M6-oson, összeroncsolódott autók az úton és árokban (VIDEÓ)
Útlezárásra kell számítani az érintett szakaszon.
Illusztráció
Karambolozott két személyautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Dunaföldvár térségében, a 83. és a 84. kilométer között – Tolna vármegyei katasztrófavédelem.
Mint írják, ráfutásos baleset történt, amelynek következtében az egyik gépkocsi az árokba, a másik pedig a középső szalagkorlátnak csapódott. A dunaújvárosi és a solti hivatásos, valamint dunaföldvári önkéntes tűzoltók vonultak ki a balesethez. A rajok áramtalanították a járműveket, és megszüntetik a forgalmi akadályt, amely a sztráda mindkét oldalát érinti.
