1 órája
Lövöldözés Baranyában - kutyára tüzelt, de egy arra járót talált el
A 39 éves férfi fegyvert ragadott, hogy egy kutyára lőjön. Ám a lövedék célt tévesztett, és egy arra sétáló embert talált el a vállán, aki súlyos sérüléseket szenvedett és orvosi ellátásra szorult.
Nem mindennapi riasztás érkezett be a Pélmonostori Rendőr-főkapitányságra. Egy 39 éves férfi a horvátországi Dárdán, Eszék-Baranya megyében nyugtatópisztolyt használva célzott egy kutyára, de elhibázta a lövést és egy járókelőt talált telibe, akit súlyos sérüléssel láttak el. Az eset mindössze 20 kilométerre történt Baranya vármegye határától.
Lövöldözés és súlyos sérülés: eljárás indult
A hatóságok megállapították, hogy a gyanúsított gondatlanul használta fegyverét, veszélybe sodorva a környezetében tartózkodó embereket is. A 39 éves férfi ellen a hatóságok vádemelési javaslatot tettek, így az ügy az Eszéki Városi Államügyészség elé kerül. A vád hivatalos megnevezése „općeopasna radnja ili sredstvo”, azaz általánosan veszélyes cselekmény elkövetése vagy eszköz használata, amely a horvát jog szerint súlyos bűncselekménynek minősül.