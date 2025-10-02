október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elvétette

1 órája

Lövöldözés Baranyában - kutyára tüzelt, de egy arra járót talált el

Címkék#lövöldözés#Horvátország#állatkínzás#rendőrség#sérülés#fegyver#bűncselekmény

A 39 éves férfi fegyvert ragadott, hogy egy kutyára lőjön. Ám a lövedék célt tévesztett, és egy arra sétáló embert talált el a vállán, aki súlyos sérüléseket szenvedett és orvosi ellátásra szorult.

Bama.hu

Nem mindennapi riasztás érkezett be a Pélmonostori Rendőr-főkapitányságra. Egy 39 éves férfi a horvátországi Dárdán, Eszék-Baranya megyében nyugtatópisztolyt használva célzott egy kutyára, de elhibázta a lövést és egy járókelőt talált telibe, akit súlyos sérüléssel láttak el. Az eset mindössze 20 kilométerre történt Baranya vármegye határától.

Súlyos sérüléseket szenvedett az arra járó 41 éves férfi.
Súlyos sérüléseket szenvedett az arra járó 41 éves férfi.
Fotó: BestStockFoto / Forrás:  Shutterstock

Lövöldözés és súlyos sérülés: eljárás indult

A hatóságok megállapították, hogy a gyanúsított gondatlanul használta fegyverét, veszélybe sodorva a környezetében tartózkodó embereket is. A 39 éves férfi ellen a hatóságok vádemelési javaslatot tettek, így az ügy az Eszéki Városi Államügyészség elé kerül. A vád hivatalos megnevezése „općeopasna radnja ili sredstvo”, azaz általánosan veszélyes cselekmény elkövetése vagy eszköz használata, amely a horvát jog szerint súlyos bűncselekménynek minősül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu