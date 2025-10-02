Lövöldözés Baranyában - kutyára tüzelt, de egy arra járót talált el

Nem mindennapi riasztás érkezett be a Pélmonostori Rendőr-főkapitányságra. Egy 39 éves férfi a horvátországi Dárdán, Eszék-Baranya megyében nyugtatópisztolyt használva célzott egy kutyára, de elhibázta a lövést és egy járókelőt talált telibe, akit súlyos sérüléssel láttak el. Az eset mindössze 20 kilométerre történt Baranya vármegye határától.

Súlyos sérüléseket szenvedett az arra járó 41 éves férfi.

Fotó: BestStockFoto / Forrás: Shutterstock

Lövöldözés és súlyos sérülés: eljárás indult

A hatóságok megállapították, hogy a gyanúsított gondatlanul használta fegyverét, veszélybe sodorva a környezetében tartózkodó embereket is. A 39 éves férfi ellen a hatóságok vádemelési javaslatot tettek, így az ügy az Eszéki Városi Államügyészség elé kerül. A vád hivatalos megnevezése „općeopasna radnja ili sredstvo”, azaz általánosan veszélyes cselekmény elkövetése vagy eszköz használata, amely a horvát jog szerint súlyos bűncselekménynek minősül.