Szívszorító: így emlékezett az autópályán tragikusan elhunyt focistájára a baranyai klub

Mint azt korábban megírtuk, tragédia rázta meg a hétvégén Baranya vármegyét. Szombatra virradó éjjel halálos baleset történt Ausztriában, az A9-es autópálya egyik szakaszán, amiben két baranyai fiatal férfi is életét vesztette. Egyikük Dominik volt, akinek emléke előtt a Szentlőrinc–Békéscsaba NB II.-es bajnoki mérkőzés előtt is egy perces néma csenddel adózott a két együttes. A klub ezzel kíván tisztelegni egykori játékosa előtt.

A piros-feketék a sportoló mellett Rácz Lászlótól, korábbi edzőtől is búcsúzott a gyászszünet alatt.