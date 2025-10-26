október 26., vasárnap

Szívszorító: így emlékezett az autópályán tragikusan elhunyt focistájára a baranyai klub

Címkék#Szentlőrinc#baleset#tragédia

Gyászszünettel tisztelegtek az osztrák autópályán tragikusan elhunyt egykori játékos emléke előtt.

Bama.hu
Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc SE

Mint azt korábban megírtuk, tragédia rázta meg a hétvégén Baranya vármegyét. Szombatra virradó éjjel halálos baleset történt Ausztriában, az A9-es autópálya egyik szakaszán, amiben két baranyai fiatal férfi is életét vesztette. Egyikük Dominik volt, akinek emléke előtt a Szentlőrinc–Békéscsaba NB II.-es bajnoki mérkőzés előtt is egy perces néma csenddel adózott a két együttes. A klub ezzel kíván tisztelegni egykori játékosa előtt.

A piros-feketék a sportoló mellett Rácz Lászlótól, korábbi edzőtől is búcsúzott a gyászszünet alatt.

 

 

