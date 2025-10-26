Gyász
2 órája
Szívszorító: így emlékezett az autópályán tragikusan elhunyt focistájára a baranyai klub
Gyászszünettel tisztelegtek az osztrák autópályán tragikusan elhunyt egykori játékos emléke előtt.
Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc SE
Mint azt korábban megírtuk, tragédia rázta meg a hétvégén Baranya vármegyét. Szombatra virradó éjjel halálos baleset történt Ausztriában, az A9-es autópálya egyik szakaszán, amiben két baranyai fiatal férfi is életét vesztette. Egyikük Dominik volt, akinek emléke előtt a Szentlőrinc–Békéscsaba NB II.-es bajnoki mérkőzés előtt is egy perces néma csenddel adózott a két együttes. A klub ezzel kíván tisztelegni egykori játékosa előtt.
A piros-feketék a sportoló mellett Rácz Lászlótól, korábbi edzőtől is búcsúzott a gyászszünet alatt.
14 órája
A tragédia részletei: egy jobb élet reményében ingáztak, öt gyermek maradt apa nélkül
