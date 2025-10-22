Szívszorító részletek: évekig szerelte motorját, a próbautat nem élte túl a sofőr (FOTÓK)

A baleset-info.hu bejegyzése szerint egy középkorú férfi több éve építgetett Kawasaki motorját akarta kipróbálni, miután a járművet kihozta az utcában található műhelyből.

Ebbe a Passatba hajtott a motoros – nem élte túl az ütközést

Forrás: Németh Zoltán memo-car Kft.

A próba azonban tragédiába torkollott: a bal oldali parkolóból ekkor tolatott ki egy Volkswagen Passat, amelyet a motoros egy szintén szabályosan parkoló teherautó miatt nem láthatott. A Kawasaki a Passat hátuljának ütközött, a sofőr pedig lerepült a motorról, majd egy Fiat Stilonak és az előtte álló Hummer H3-nak csapódott. A helyszínen megkezdték az újraélesztést, ám a férfi életét már nem tudták megmenteni. Bár bukósisakot viselt, a szerzett sérülések végzetesnek bizonyultak.