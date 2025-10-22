október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Szívszorító részletek: évekig szerelte motorját, a próbautat nem élte túl a sofőr (FOTÓK)

Címkék#tragédia#Baleset#motor

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, kedd délután halálos baleset történt Pécsen, az Álmos utcában.

Jusztin Levente

A baleset-info.hu bejegyzése szerint egy középkorú férfi több éve építgetett Kawasaki motorját akarta kipróbálni, miután a járművet kihozta az utcában található műhelyből.

Ebbe a Passatba hajtott a motoros – nem élte túl az ütközést
Forrás: Németh Zoltán memo-car Kft.

A próba azonban tragédiába torkollott: a bal oldali parkolóból ekkor tolatott ki egy Volkswagen Passat, amelyet a motoros egy szintén szabályosan parkoló teherautó miatt nem láthatott. A Kawasaki a Passat hátuljának ütközött, a sofőr pedig lerepült a motorról, majd egy Fiat Stilonak és az előtte álló Hummer H3-nak csapódott. A helyszínen megkezdték az újraélesztést, ám a férfi életét már nem tudták megmenteni. Bár bukósisakot viselt, a szerzett sérülések végzetesnek bizonyultak.

Évekig szerelte motorját, a próbaúton történt a tragédia
Forrás: Németh Zoltán memo-car Kft.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu