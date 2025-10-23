Szomorú csütörtök Pécsen: biciklis baleset történt kora este

A csütörtöki sorozatos tűzesetek után kora este egy közlekedési baleset borzolja a kedélyeket Pécsen. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi szerint egy kerékpáros esett el a Hársfa úton. Úgy tudjuk, hogy a biciklis megsérült az esés során, állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál érdeklődtünk, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.