Megsérült a kerékpáros

40 perce

Szomorú csütörtök Pécsen: biciklis baleset történt kora este

Nagyon szerencsétlenül alakult a mai nap Baranyában.

Úgy tudjuk, hogy megsérült a biciklis az esés során.

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: TÓTH IMRE

A csütörtöki sorozatos tűzesetek után kora este egy közlekedési baleset borzolja a kedélyeket Pécsen. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi szerint egy kerékpáros esett el a Hársfa úton. Úgy tudjuk, hogy a biciklis megsérült az esés során, állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál érdeklődtünk, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

 

