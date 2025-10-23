Megsérült a kerékpáros
40 perce
Szomorú csütörtök Pécsen: biciklis baleset történt kora este
Nagyon szerencsétlenül alakult a mai nap Baranyában.
Úgy tudjuk, hogy megsérült a biciklis az esés során.
Forrás: MW/Illusztráció
Fotó: TÓTH IMRE
A csütörtöki sorozatos tűzesetek után kora este egy közlekedési baleset borzolja a kedélyeket Pécsen. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi szerint egy kerékpáros esett el a Hársfa úton. Úgy tudjuk, hogy a biciklis megsérült az esés során, állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál érdeklődtünk, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.
