Szörnyű baleset Pécs mellett: feszítővágóval mentették az utast (FOTÓK)

Lesodródott az útról, majd fának csapódott egy személyautó szerdán kora reggel Pécs közelében, a 66-os számú úton. Mivel a gépkocsi ajtaját nem lehetett kinyitni, a tűzoltóegység feszítővágó alkalmazásával szabadította ki a járműben egyedül utazó sofőrt, majd a mentősökkel közösen kiemelték.

Fotó: Pécsi HTP

Sokkoló esetek Baranya újtain

Az elmúlt napok különösen nehezek voltak Baranyában a közlekedés szempontjából: október első napjaiban sorra történtek a súlyos balesetek a megyében. Hétfőn, október 6-án Pécsen négy autó ütközött össze a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél, ahol a pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak egy járművet, és a mentőkkel együtt segítettek az érintett sofőröknek. Egy nappal korábban október 5-én pedig a 6-os úton történt hármas karambol, amelyben egy taxi is érintett volt; a helyszíni fotók és videók szerint a járművek ütközése súlyos forgalmi akadályt okozott, és mentő is érkezett a helyszínre.