Szörnyű baleset Pécsen: két személyautó ütközött, teljes az útzár Nagyárpád térségében

Egy embert a tűzoltók emeltek ki a járműből.

Bama.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze Pécsen, az 57-es főút belterületi szakaszán, Nagyárpád térségében. Pécs város hivatásos tűzoltói egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki az egyik gépkocsiból, a járműveket áramtalanították. 

Teljes útzár van érvényben.

 

 

