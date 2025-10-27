Érdemes kerülni
Szörnyű baleset Pécsen: két személyautó ütközött, teljes az útzár Nagyárpád térségében
Egy embert a tűzoltók emeltek ki a járműből.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze Pécsen, az 57-es főút belterületi szakaszán, Nagyárpád térségében. Pécs város hivatásos tűzoltói egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki az egyik gépkocsiból, a járműveket áramtalanították.
Teljes útzár van érvényben.
