Szörnyű eset: gyalogost gázoltak a pécsi belvárosban

Egy olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy csütörtök délelőtt 10 óra után a Király utca elejében egy biciklis elgázolt egy gyalogost. Emiatt mentőknek is ki kellett vonulni a pécsi belváros ezen szakaszához. A Rutin alkalmazás alapján a Király utca 4. szám előtt történt az eset, a rendőrök pedig helyszínelnek.

Gyalogost gázoltak a pécsi belvárosban – helyszínen rendőrök és mentők is érkeztek

Fotó: Löffler Péter

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranyai Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát. Amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.

Pont egy hete ugyancsak egy biciklis baleset borzolta a kedélyeket Pécsen. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi szerint egy kerékpáros esett el a Hársfa úton. Úgy tudjuk, hogy a biciklis megsérült az esés során. A sérült állapotáról az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) úgy értesítette hírportálunkat, hogy a helyszínről egy 50 év körüli fejsérült nőt szállítottak kórházba.

Korábban pedig augusztusban Pécs belvárosában, a Ferencesek utcájában ütött el egy kerékpáros futár egy 76 éves asszonyt.

FRISSÍTÉS:

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megerősítette információinkat, miszerint egy kerékpáros ütött el egy gyalogost.

Úgy tudjuk, hogy a gyalogos könnyebben sérült.