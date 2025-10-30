35 perce
Szörnyű eset: gyalogost gázoltak a pécsi belvárosban
Újabb gyalogosgázolásra került sor a pécsi belvárosban, október 30-án délelőtt.
Fotó: Knap Zoltán
Egy olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy csütörtök délelőtt 10 óra után a Király utca elejében egy biciklis elgázolt egy gyalogost. Emiatt mentőknek is ki kellett vonulni a pécsi belváros ezen szakaszához. A Rutin alkalmazás alapján a Király utca 4. szám előtt történt az eset, a rendőrök pedig helyszínelnek.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranyai Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát. Amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.
Pont egy hete ugyancsak egy biciklis baleset borzolta a kedélyeket Pécsen. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi szerint egy kerékpáros esett el a Hársfa úton. Úgy tudjuk, hogy a biciklis megsérült az esés során. A sérült állapotáról az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) úgy értesítette hírportálunkat, hogy a helyszínről egy 50 év körüli fejsérült nőt szállítottak kórházba.
Korábban pedig augusztusban Pécs belvárosában, a Ferencesek utcájában ütött el egy kerékpáros futár egy 76 éves asszonyt.
FRISSÍTÉS:
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megerősítette információinkat, miszerint egy kerékpáros ütött el egy gyalogost.
Úgy tudjuk, hogy a gyalogos könnyebben sérült.