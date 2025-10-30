október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelmetlenségből baj lehet

35 perce

Szörnyű eset: gyalogost gázoltak a pécsi belvárosban

Címkék#Király utca#Baranyai Vármegyei Rendőr-főkapitányság#kerékpáros#Országos Mentőszolgálat

Újabb gyalogosgázolásra került sor a pécsi belvárosban, október 30-án délelőtt.

Bama.hu
Szörnyű eset: gyalogost gázoltak a pécsi belvárosban

Fotó: Knap Zoltán

Egy olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy csütörtök délelőtt 10 óra után a Király utca elejében egy biciklis elgázolt egy gyalogost. Emiatt mentőknek is ki kellett vonulni a pécsi belváros ezen szakaszához. A Rutin alkalmazás alapján a Király utca 4. szám előtt történt az eset, a rendőrök pedig helyszínelnek.

Gyalogost gázoltak a pécsi belvárosban – helyszínen rendőrök és mentők is érkeztek
Fotó: Löffler Péter

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranyai Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát. Amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.

Pont egy hete ugyancsak egy biciklis baleset borzolta a kedélyeket Pécsen. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi szerint egy kerékpáros esett el a Hársfa úton. Úgy tudjuk, hogy a biciklis megsérült az esés során. A sérült állapotáról az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) úgy értesítette hírportálunkat, hogy a helyszínről egy 50 év körüli fejsérült nőt szállítottak kórházba.

Korábban pedig augusztusban Pécs belvárosában, a Ferencesek utcájában ütött el egy kerékpáros futár egy 76 éves asszonyt. 

FRISSÍTÉS:

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megerősítette információinkat, miszerint egy kerékpáros ütött el egy gyalogost.
Úgy tudjuk, hogy a gyalogos könnyebben sérült.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu