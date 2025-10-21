október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balesetet okozott

48 perce

Te láttad ezt a futárt? Szemtanúkat keres a rendőrség

Címkék#forgalom#rendőrség#Siklósi út#Pécsi Rendőrkapitányság#Balokány#szemtanú

Jusztin Levente

A rendőrség szemtanúkat keres annak a közlekedési balesetnek az ügyében, amely október 14-én 17 óra 4 perckor történt Pécsett, az Alsómalom utcában. A Pécsi Rendőrkapitányság eljárást folytat közúti baleset gondatlan okozása miatt. Egy nő gyalogosan, szabálytalanul próbált áthaladni a hat sávos úttesten, amikor a Siklósi út felől a Rákóczi út irányába haladó motoros – egy robogós futár – megpróbálta kikerülni, azonban elsodorta őt, és mindketten elestek.

Forrás: olvasói fotó

Korábban a bama.hu is beszámolt a balesetről, akkor jelentős torlódás alakult ki a helyszínen, a forgalom egészen a Balokányig lelassult. A balesethez rendőrök és mentők érkeztek. A hatóság kéri, hogy aki látta az esetet, vagy érdemi információval rendelkezik, akár névtelenül is tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es számán, a 112-es segélyhívón vagy személyesen a kapitányságon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu