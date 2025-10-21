Te láttad ezt a futárt? Szemtanúkat keres a rendőrség

A rendőrség szemtanúkat keres annak a közlekedési balesetnek az ügyében, amely október 14-én 17 óra 4 perckor történt Pécsett, az Alsómalom utcában. A Pécsi Rendőrkapitányság eljárást folytat közúti baleset gondatlan okozása miatt. Egy nő gyalogosan, szabálytalanul próbált áthaladni a hat sávos úttesten, amikor a Siklósi út felől a Rákóczi út irányába haladó motoros – egy robogós futár – megpróbálta kikerülni, azonban elsodorta őt, és mindketten elestek.

Forrás: olvasói fotó

Korábban a bama.hu is beszámolt a balesetről, akkor jelentős torlódás alakult ki a helyszínen, a forgalom egészen a Balokányig lelassult. A balesethez rendőrök és mentők érkeztek. A hatóság kéri, hogy aki látta az esetet, vagy érdemi információval rendelkezik, akár névtelenül is tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es számán, a 112-es segélyhívón vagy személyesen a kapitányságon.