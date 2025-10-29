Kevesen múlt a tragédia
2 órája
Televízió gyulladt ki egy pécsi panelben
A tűzoltók porral oltóval fékezték meg a lángokat - áll a közleményükben.
A kép illusztráció
Fotó: Dylanas Gudelevicius
Kigyulladt egy televízió egy negyedik emeleti lakásban Pécsen, a Tildy Zoltán utcában. A pécsi hivatásos tűzoltók egy porral oltó készülékkel fékezték meg a tüzet, valamint kihoztak egy embert a lakásból, akihez mentő érkezett a helyszínre. A lépcsőház füsttel telítődött, ezért a raj biztonsági okokból elzárkóztatást rendelt el az épületben. A helyszínre kiérkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Jelenleg utómunkálatok zajlanak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre