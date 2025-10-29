október 29., szerda

Nárcisz névnap

Kevesen múlt a tragédia

1 órája

Televízió gyulladt ki egy pécsi panelben

Címkék#panel#láng#tűz

A tűzoltók porral oltóval fékezték meg a lángokat - áll a közleményükben.

A kép illusztráció

Fotó: Dylanas Gudelevicius

Kigyulladt egy televízió egy negyedik emeleti lakásban Pécsen, a Tildy Zoltán utcában. A pécsi hivatásos tűzoltók egy porral oltó készülékkel fékezték meg a tüzet, valamint kihoztak egy embert a lakásból, akihez mentő érkezett a helyszínre. A lépcsőház füsttel telítődött, ezért a raj biztonsági okokból elzárkóztatást rendelt el az épületben. A helyszínre kiérkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Jelenleg utómunkálatok zajlanak.

 

