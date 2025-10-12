október 12., vasárnap

Újabb baleset

1 órája

Teljes a káosz a 6-oson – karambol miatt áll a forgalom

Baleset történt a 6-os főúton Baranyában október 12-én, kora délután.

Bama.hu
A Katasztrófavédelem arról tett közzé hírt vasárnap délután 13.43-kor, miszerint összeütközött két gépkocsi a 6-os főút 165-ös és 166-os kilométerszelvénye között, Mecseknádasd térségében. A bonyhádi hivatásos és a mecseknádasdi önkéntes tűzoltók érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom a karambol miatt.

Mint arról beszámoltunk, korábban is történt komolyabb baleset: a mohácsi Pécsi úton október 11-én délután egy személyautó ütközött egy biciklissel és az elsődleges információk szerint a kerékpáros okozta a balesetet. A helyszínről súlyos sérültet szállítottak kórházba.

Frissítés (14.12)

Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben személyi sérülés nem történt.

 

