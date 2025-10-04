Karambol
1 órája
Teljes útzár: szörnyű baleset történt szombat reggel a 6-os úton
A 6-os főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták
Illusztráció.
Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Baranya határától nem messze, Bonyhád térségében a 6-os főút 159-es és 160-as kilométere közötti szakaszán – számolt be róla az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Ezt ne hagyja ki!Közel volt a frontális ütközés
Tegnap, 7:56
Ijesztő baleset Pécsen, két furgon ütközött össze (FOTÓK)
A baleset következtében beszorult a személyautóba egy ember, őt a bonyhádi hivatásos tűzoltók a mentősök segítségével emelték ki a járműből. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre