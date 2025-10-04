október 4., szombat

Karambol

1 órája

Teljes útzár: szörnyű baleset történt szombat reggel a 6-os úton

A 6-os főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták

Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Baranya határától nem messze, Bonyhád térségében a 6-os főút 159-es és 160-as kilométere közötti szakaszán – számolt be róla az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A baleset következtében beszorult a személyautóba egy ember, őt a bonyhádi hivatásos tűzoltók a mentősök segítségével emelték ki a járműből. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

