október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb eltűnés

1 órája

Tinédzserfiút keres a rendőrség! Orsós Dávidnak nyoma veszett

Címkék#körülmény#Orsós Dávid#fiú#túra#telefon

Az elmúlt hetekben több eltűnésről is érkezett hír Baranyából, most újabb tinédzsert keresnek a hatóságok.

Bama.hu
Tinédzserfiút keres a rendőrség! Orsós Dávidnak nyoma veszett

Eltűntként keresi a rendőrség Orsós Dávidot, aki 2009-ben született Pécsen. A 16 éves fiú 2025. október 1-jén tűnt el, azóta életjelet nem adott magáról. A körözést a Szigetvári Rendőrkapitányság rendelte el.

A rendőrség kéri, hogy aki a fiút felismeri, tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről érdemleges információval rendelkezik, az haladéktalanul jelezze a 112-es segélyhívón, vagy bármely rendőri szervnél.

Orsós Dávid
Forrás:  police.hu

Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét

Az egész országot megrázta a hír néhány napja, hogy megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét. A 27 éves fiatal nő a budapesti albérletéből indult túrázni a Pilisbe, de onnan már nem tért haza. Az utolsó hely, ahol Kaszás Nikolett telefonját sikerült bemérniük a rendőröknek, a túra helyszíne volt. A fiatal lány három helyen is tölthette volna az éjszakát, a szüleinél, a barátjánál vagy az albérletében. A Vaol szerint akkor lett gyanús, hogy Kaszás Nikolett eltűnt, amikor másnap kiderült, hogy egyik helyen sem járt. További részletek cikkünkben!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu