Tinédzserfiút keres a rendőrség! Orsós Dávidnak nyoma veszett

Eltűntként keresi a rendőrség Orsós Dávidot, aki 2009-ben született Pécsen. A 16 éves fiú 2025. október 1-jén tűnt el, azóta életjelet nem adott magáról. A körözést a Szigetvári Rendőrkapitányság rendelte el.

A rendőrség kéri, hogy aki a fiút felismeri, tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről érdemleges információval rendelkezik, az haladéktalanul jelezze a 112-es segélyhívón, vagy bármely rendőri szervnél.

Orsós Dávid

Forrás: police.hu

