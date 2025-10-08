október 8., szerda

Törnek, zúznak az utakon

2 órája

Tömegbaleset Baranyában: itt van az ősz, megbolondult a közlekedés (GALÉRIA+VIDEÓ)

Címkék#Mecsek#Bogádi út#baleset

Úgy tűnik, hogy az őszi csúszós, nyirkos időjárásra a közlekedők még nem készültek fel. A napokban két tömegbaleset, egy hármas- és egy négyes karambol is történt, de egy szörnyű halálos ütközés is volt a 6-os főúton.

Bama.hu

Eszméletlen napokon vagyunk túl Baranya vármegyében, vasárnap két hármas karambol, hétfőn délután pedig egy négyes ütközés borzolta a kedélyeket. Megérkezett az igazi ősz, lehullottak az első esőcseppek, a közlekedés pedig a feje tetejére állt. Tömegbaleset, tömegbaleset hátán, szerencsére komolyabb sérülések nélkül.

tömegbaleset Pécs
Tömegbaleset Pécsen, az Üszögi út és a Bogádi út kereszteződésében. Fotó: Löffler Péter

Vasárnap indult a káosz 

Vasárnap délelőtt már érkeztek az első baljós jelek, Pécs belterületén egy Tüke Busz és egy személyautó ütközött össze a Szabadság utca és a Mártírok útja kereszteződésben. 

Kora este érkezett a nagyüzem: először Nagyárpád és Kozármisleny között volt egy hármas ütközés, majd Szentlőrinc felé a bicsérdi elágazásnál csúszott össze három jármű. 

Ezzel nem ért véget a nap, a Mecsek pihenő térségében egy autó az árokban állt meg, a feje tetejére borulva. 

Tömegbaleset Pécs belterületén

A hétfő sem telt sajnos eseménytelenül az utakon, a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél négy autó csúszott össze, szerencsére személyi sérülés nem történt.

Négyes karambol: az eső áztatta vizes aszfalt ismét megtette hatását.

Fotók: Löffler Péter

Sajnos nem csak Baranya vármegyében okozott zavart az időjárás

A keddi nap során számoltunk be arról, hogy halálos baleset történt a 6-os számú főúton Kisapostag térségében, a duol.hu információ szerint az útról lesodródó és fának csapódott autós belehalt a sérüléseibe.

Őszi időjárás: nem tudunk alkalmazkodni a megváltozott útviszonyokhoz

Az ősz beköszöntével jelentősen megváltoznak az útviszonyok és azok a távolságok is, amik ahhoz szükségesek, hogy egy hirtelen fékezés esetén biztonságosan megtudjunk állni. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság segítségét kértünk, hogy adjanak pár tippet olvasóinknak a biztonságos közlekedéshez. 

Az ősz és a megváltozott időjárási viszonyok más vezetési stílust igényelnek. A légköri változások a közlekedőket sem kímélik, sokukra hatással vannak, lassulnak a reflexek és csökken a koncentrálóképesség. Ez a közlekedésben veszélyes lehet! Gépjárművel közlekedve az egyik legnagyobb ellenség a nedves úttest. Fontos, hogy mindig betartsák a megengedett legnagyobb sebességet, mindig az út-, időjárási és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel haladjanak, továbbá óvatosan végezzék a veszélyes manővereket, például az előzést. A reggelente tapasztalható hideg, párás levegő miatt bepárásodott szélvédőt, visszapillantó tükröt elindulás előtt mindig tisztítsák meg! Ellenőrizzék az ablaktörlőt, pótolják a szélvédőmosó folyadékot! A látási viszonyok egyre romlanak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítását, ezért is nagyon fontos, hogy a lámpák megfelelően működjenek. Fontos továbbá, hogy a nappali menetfény helyett használják a tompított fényszórót.

 

