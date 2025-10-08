2 órája
Tömegbaleset Baranyában: itt van az ősz, megbolondult a közlekedés (GALÉRIA+VIDEÓ)
Úgy tűnik, hogy az őszi csúszós, nyirkos időjárásra a közlekedők még nem készültek fel. A napokban két tömegbaleset, egy hármas- és egy négyes karambol is történt, de egy szörnyű halálos ütközés is volt a 6-os főúton.
Eszméletlen napokon vagyunk túl Baranya vármegyében, vasárnap két hármas karambol, hétfőn délután pedig egy négyes ütközés borzolta a kedélyeket. Megérkezett az igazi ősz, lehullottak az első esőcseppek, a közlekedés pedig a feje tetejére állt. Tömegbaleset, tömegbaleset hátán, szerencsére komolyabb sérülések nélkül.
Vasárnap indult a káosz
Vasárnap délelőtt már érkeztek az első baljós jelek, Pécs belterületén egy Tüke Busz és egy személyautó ütközött össze a Szabadság utca és a Mártírok útja kereszteződésben.
Kora este érkezett a nagyüzem: először Nagyárpád és Kozármisleny között volt egy hármas ütközés, majd Szentlőrinc felé a bicsérdi elágazásnál csúszott össze három jármű.
Őrült vasárnap este: újabb hármas karambol, ezúttal a 6-os főúton!
Ezzel nem ért véget a nap, a Mecsek pihenő térségében egy autó az árokban állt meg, a feje tetejére borulva.
Tönkretette Baranyát az eső? Újabb baleset, egy autó fejtetőn az árokban a Mecsek pihenőnél
Tömegbaleset Pécs belterületén
A hétfő sem telt sajnos eseménytelenül az utakon, a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél négy autó csúszott össze, szerencsére személyi sérülés nem történt.
Négyes karambol: az eső áztatta vizes aszfalt ismét megtette hatását.Fotók: Löffler Péter
Sajnos nem csak Baranya vármegyében okozott zavart az időjárás
A keddi nap során számoltunk be arról, hogy halálos baleset történt a 6-os számú főúton Kisapostag térségében, a duol.hu információ szerint az útról lesodródó és fának csapódott autós belehalt a sérüléseibe.
Őszi időjárás: nem tudunk alkalmazkodni a megváltozott útviszonyokhoz
Az ősz beköszöntével jelentősen megváltoznak az útviszonyok és azok a távolságok is, amik ahhoz szükségesek, hogy egy hirtelen fékezés esetén biztonságosan megtudjunk állni. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság segítségét kértünk, hogy adjanak pár tippet olvasóinknak a biztonságos közlekedéshez.
Az ősz és a megváltozott időjárási viszonyok más vezetési stílust igényelnek. A légköri változások a közlekedőket sem kímélik, sokukra hatással vannak, lassulnak a reflexek és csökken a koncentrálóképesség. Ez a közlekedésben veszélyes lehet! Gépjárművel közlekedve az egyik legnagyobb ellenség a nedves úttest. Fontos, hogy mindig betartsák a megengedett legnagyobb sebességet, mindig az út-, időjárási és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel haladjanak, továbbá óvatosan végezzék a veszélyes manővereket, például az előzést. A reggelente tapasztalható hideg, párás levegő miatt bepárásodott szélvédőt, visszapillantó tükröt elindulás előtt mindig tisztítsák meg! Ellenőrizzék az ablaktörlőt, pótolják a szélvédőmosó folyadékot! A látási viszonyok egyre romlanak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítását, ezért is nagyon fontos, hogy a lámpák megfelelően működjenek. Fontos továbbá, hogy a nappali menetfény helyett használják a tompított fényszórót.