Tömegbaleset Baranyában: itt van az ősz, megbolondult a közlekedés (GALÉRIA+VIDEÓ)

Eszméletlen napokon vagyunk túl Baranya vármegyében, vasárnap két hármas karambol, hétfőn délután pedig egy négyes ütközés borzolta a kedélyeket. Megérkezett az igazi ősz, lehullottak az első esőcseppek, a közlekedés pedig a feje tetejére állt. Tömegbaleset, tömegbaleset hátán, szerencsére komolyabb sérülések nélkül.

Tömegbaleset Pécsen, az Üszögi út és a Bogádi út kereszteződésében. Fotó: Löffler Péter

Vasárnap indult a káosz

Vasárnap délelőtt már érkeztek az első baljós jelek, Pécs belterületén egy Tüke Busz és egy személyautó ütközött össze a Szabadság utca és a Mártírok útja kereszteződésben.

Kora este érkezett a nagyüzem: először Nagyárpád és Kozármisleny között volt egy hármas ütközés, majd Szentlőrinc felé a bicsérdi elágazásnál csúszott össze három jármű.