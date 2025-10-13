3 órája
Széttört roncsok Baranyában − tömegbaleset az utakon, rengetegen megsérültek (VIDEÓ)
Hármas, négyes, ötös karambolok, de mindig így volt ez? Tömegbalesetek már korábban is előfordultak Baranya vármegye útjain.
Súlyos sérültek, nagy értékű kár: összeszedtünk pár esetet a múltból.
A közelmúltban sajnos egyre több tragikus esemény történt Baranya vármegyében. Hármas, négyes, ötös karambolok − az ősz beköszöntével jócskán megnőtt a balesetveszély az utakon. Tömegbalesetek viszont már a múltban is borzolták a kedélyeket, összeszedtünk párat a múlt legtragikusabb eseteiből.
Döbbenetes helyszíni fotók: egy taxi is érintett volt a hármas karambolban (GALÉRIA+VIDEÓ)
Kísértő múlt: tömegbalesetek Baranya vármegye útjain
Az elmúlt hetekben valóban eldurvultak a dolgok Baranyában, ám sajnos az elmúlt években is többször előfordultak szörnyű tömegbalesetek. Kezdjük visszatekintőnket a régmúltban, 1973-ban, amikor arról számolt be a Dunántúli Napló, hogy a pécsváradi elágazáshoz riasztották a mentőket egy áprilisi vasárnap reggelén. Egy (már akkoriban is régi típusúnak számító) Skoda személygépkocsi Budapestről Pécs felé haladva az úttest jobb oldaláról kirepült a szántóföldre. Az autó utasai közül négy személy sérült: B. Judit 20 éves budapesti lakos koponyaalapi töréssel, munkatársa, az ugyancsak 20 esztendős K. Nóra pedig agyrázkódással került az idegklinikára. D. Péter 35 éves dekoratőrt válltöréssel, a 26 éves D. Gábort pedig kéz- és arcsérüléssel szállították a pécsi II. számú Sebészeti Klinikára.
A követési távolságot régen sem mindenki tartotta be
Alig két hónap telt el, amikor újabb komoly baleset történt: négyes karambol bénította a forgalmat Pécsett, a Rákóczi úton. Szörnyű események sorozata miatt jött létre az ütközés, először a tehergépkocsival közlekedő Bózsa Gy. 22 éves, Nagyárpádi úti lakos nem tartotta be a követési távolságot, ennek következtében egy motorkerékpárnak ütközött. Az erős lökés következtében a motoros egy Trabanthoz vágódott, amely meglódult és valósággal — az előtte álló — teherautó alá préselődött. A négyes karambol viszonylag szerencsés kimenetelű volt, csupán két személyi sérülést okozott. A motorkerékpár vezetője: B. László 19 éves pécsi, valamint utasa, U. György 22 éves katymári lakos, könnyebb sérülésekkel kerültek kórházba. Az érintett járművek összesen csaknem húszezer forint (akkori árfolyamon) értékben rongálódtak.
Döbbenetes: Ötös karambol bénítja a forgalmat a pécsi kereszteződésben (GALÉRIA+VIDEÓ) – FRISSÍTVE
2002. szeptember 22-én, egy esős vasárnapon − feltehetően a szakadó esőnek is köszönhetően − tömeges karambol történt az 57- es úton, Mohács közelében. Az eset során egy, a személygépkocsijával Pécs irányában autózó férfi egy jobbra ívelő kanyarban későn vette észre, hogy előtte egy teherautó halad. Annak érdekében, hogy az ütközést elkerülje, elkezdte a jármű előzését, azonban így a szembe jövő sávban ütközött össze egy másik gépkocsival. A kialakult zűrzavarban mindkét irányból egy-egy újonnan érkező autó csapódott a roncsoknak, így a balesetben összesen öt kocsi ütközött és tört össze. A tömegkarambolban csodával határos módon mindössze ketten, s szerencsére csak könnyebben sérültek meg, az anyagi kár viszont jelentős volt.
Ez már több a soknál: négyes karambol történt Pécsen – GALÉRIA
Bama.hu videó
