Eloltották
37 perce
Tűz, tűz! Lángolt a garázs a Vasút utcában
Kigyulladt egy garázs Magyarbólyon, a Vasút utcában. Az ötven négyzetméternyi alapterületű építményben berendezési tárgyak égtek.
A villányi és siklósi hivatásos tűzoltók áramtalanították az épületet, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok jelenleg utómunkálatokat végeznek.
