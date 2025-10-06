Riasztáshoz rohant a tűzoltó, oldalára borult a Lild-nél – Nem az első eset (VIDEÓ+FOTÓ)

A tűzoltóautóban csak a sofőr tartózkodott, aki szerencsére önállóan ki tudott szállni. Az eset kapcsán érdemes visszatekinteni egy hasonló balesetre: 2020 márciusában Siklós belvárosában ugyancsak bevetés közben borult fel egy tűzoltóautó, amely ráadásul egy parkoló autóra dőlt rá. Akkor a vízszállító jármű sofőrje könnyebb sérüléseket szenvedett, de anyagi kár is keletkezett a parkoló autón.

Árokba borult egy tűzoltóautó Siófokon

Olvasói fotó

A siófoki baleset részletei – sokkoló látványt jelentett a felborult tűzoltóautó

Az eset helyszínéről több fotó és videó is készült, az egyik videó az alábbi linken látható. A Sonline több képet is közölt a sokkoló esetről. A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Mihályka Szabina megerősítette: a tűzoltókat füstölő épülethez riasztották, és a baleset vonulás közben történt.

A borult járművet a helyszín közelében, az árokban találták meg; a sofőrnek sikerült kiszállnia, nem szenvedett súlyos sérülést. A mentési munkálatok gyorsan megindultak. A beszámolók kiemelték az eset meglepő mivoltát: ritkán látni olyat, hogy egy tűzoltó jármű önmagában veszélyessé válik egy bevetés során.

További képek és videók elérhetők a Sonline cikkében.

A siklósi eset – múltbeli figyelmeztetés

2020 márciusában Siklós belvárosában, a Felszabadulás utcában történt az eset, amikor egy vízszállító tűzoltóautó oldalára borult.A jármű egy parkoló gépkocsi fölé dőlt, komoly anyagi károkat okozva. A sofőr akkor könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet, és kivizsgálásra vitték. A vizsgálatok nem állapítottak meg azonnal egyértelmű okot: az, hogy pontosan mi vezetett a balesethez, akkor is a kivizsgálás tárgyát képezte.