Több videó is készült

2 órája

Riasztáshoz rohant a tűzoltó, oldalára borult a Lild-nél – Nem az első eset (VIDEÓ+FOTÓ)

Címkék#baleset#gépkocsi#sofőr#Siklós#kár

Vasárnap délelőtt Siófokon olyan jelenet zajlott, amely nem csak a helyieket sokkolta, hanem sokakban felidézte az 5 évvel ezelőtti siklósi tragédiát. Egy riasztáshoz igyekvő vízszállító tűzoltóautó árokba borult a 7-es főúton, a Lidl közelében.

Bama.hu

A tűzoltóautóban csak a sofőr tartózkodott, aki szerencsére önállóan ki tudott szállni. Az eset kapcsán érdemes visszatekinteni egy hasonló balesetre: 2020 márciusában Siklós belvárosában ugyancsak bevetés közben borult fel egy tűzoltóautó, amely ráadásul egy parkoló autóra dőlt rá. Akkor a vízszállító jármű sofőrje könnyebb sérüléseket szenvedett, de anyagi kár is keletkezett a parkoló autón. 

Árokba borult egy tűzoltóautó Siófokon
Árokba borult egy tűzoltóautó Siófokon
Olvasói fotó

A siófoki baleset részletei – sokkoló látványt jelentett a felborult tűzoltóautó

Az eset helyszínéről több fotó és videó is készült, az egyik videó az alábbi linken látható. A Sonline több képet is közölt a sokkoló esetről. A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Mihályka Szabina megerősítette: a tűzoltókat füstölő épülethez riasztották, és a baleset vonulás közben történt. 

A borult járművet a helyszín közelében, az árokban találták meg; a sofőrnek sikerült kiszállnia, nem szenvedett súlyos sérülést. A mentési munkálatok gyorsan megindultak.  A beszámolók kiemelték az eset meglepő mivoltát: ritkán látni olyat, hogy egy tűzoltó jármű önmagában veszélyessé válik egy bevetés során. 

További képek és videók elérhetők a Sonline cikkében.

A siklósi eset – múltbeli figyelmeztetés

2020 márciusában Siklós belvárosában, a Felszabadulás utcában történt az eset, amikor egy vízszállító tűzoltóautó oldalára borult.A jármű egy parkoló gépkocsi fölé dőlt, komoly anyagi károkat okozva. A sofőr akkor könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet, és kivizsgálásra vitték. A vizsgálatok nem állapítottak meg azonnal egyértelmű okot: az, hogy pontosan mi vezetett a balesethez, akkor is a kivizsgálás tárgyát képezte. 

 

