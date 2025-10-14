október 14., kedd

Tűzoltók intézkedtek Pécs belvárosában, két kocsi is ott volt – vajon mi történhetett?

Jusztin Levente

Kedd délelőtt kisebb riadalmat okozott a pécsi Tímár utcában, amikor két tűzoltóautó jelent meg a Dr. Szántó László Szeretetotthon előtt. Többen attól tartottak, hogy tűzeset vagy más rendkívüli esemény történt az idősotthonban.

tűzoltó katasztrófavédelem Pécs
Sokan aggódtak, de nincs miért – gyakorlatot tart a katasztrófavédelem

Helyszínen tartózkodó kollégánk azonban kiderítette: szerencsére nem volt baj, a katasztrófavédelem munkatársai csupán gyakorlatot tartottak az intézményben. A tűzoltók az ilyen alkalmak során az épület kiürítésének és a mentési folyamatoknak a begyakorlását végzik, hogy éles helyzetben gyorsan és hatékonyan tudjanak beavatkozni.

 

