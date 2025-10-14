Baj van?
1 órája
Tűzoltók intézkedtek Pécs belvárosában, két kocsi is ott volt – vajon mi történhetett?
Kedd délelőtt kisebb riadalmat okozott a pécsi Tímár utcában, amikor két tűzoltóautó jelent meg a Dr. Szántó László Szeretetotthon előtt. Többen attól tartottak, hogy tűzeset vagy más rendkívüli esemény történt az idősotthonban.
Helyszínen tartózkodó kollégánk azonban kiderítette: szerencsére nem volt baj, a katasztrófavédelem munkatársai csupán gyakorlatot tartottak az intézményben. A tűzoltók az ilyen alkalmak során az épület kiürítésének és a mentési folyamatoknak a begyakorlását végzik, hogy éles helyzetben gyorsan és hatékonyan tudjanak beavatkozni.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
4 órája
Nagy a baj: teljes szélességében lezárták a 6-os főutat Zengővárkony térségében - FRISSÍTVE!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre