Tűzriadalom a Rigó utcában – a lángok a ház padlásáig is felcsaptak

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy nagyjából harminc négyzetméteres melléképület Királyegyházán, a Rigó utcában. A füst bejutott a mellette lévő családi ház padlásterébe is. Szigetvári és sellyei hivatásos, valamint szentlőrinci és szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók vonultak az esethez. A rajok három vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet.