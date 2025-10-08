Ijedtséggel zárul a nap
1 órája
Tűzriadalom a Rigó utcában – a lángok a ház padlásáig is felcsaptak
Illusztráció.
Forrás: MW
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy nagyjából harminc négyzetméteres melléképület Királyegyházán, a Rigó utcában. A füst bejutott a mellette lévő családi ház padlásterébe is. Szigetvári és sellyei hivatásos, valamint szentlőrinci és szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók vonultak az esethez. A rajok három vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet.
1 órája
Két súlyos eset rázta meg Baranyát: tanári visszaélés gyanúja és emberölési ügy
A mai nap arról is beszámoltunk, hogy lesodródott az útról, majd fának csapódott egy személyautó szerdán kora reggel Pécs közelében, a 66-os számú úton. A tűzoltóegység feszítővágó alkalmazásával szabadította ki a járműben egyedül utazó sofőrt. Részletek itt olvashatók.
