Ijedtséggel zárul a nap

1 órája

Tűzriadalom a Rigó utcában – a lángok a ház padlásáig is felcsaptak

Bama.hu
Tűzriadalom a Rigó utcában – a lángok a ház padlásáig is felcsaptak

Illusztráció.

Forrás: MW

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy nagyjából harminc négyzetméteres melléképület Királyegyházán, a Rigó utcában. A füst bejutott a mellette lévő családi ház padlásterébe is. Szigetvári és sellyei hivatásos, valamint szentlőrinci és szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók vonultak az esethez. A rajok három vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet.

A mai nap arról is beszámoltunk, hogy lesodródott az útról, majd fának csapódott egy személyautó szerdán kora reggel Pécs közelében, a 66-os számú úton. A tűzoltóegység feszítővágó alkalmazásával szabadította ki a járműben egyedül utazó sofőrt. Részletek itt olvashatók.

 

