Vigyázzunk az utakon!

1 órája

Újabb baleset a 6-os főúton, mentő is érkezett

Újabb balesettel zárul a hét: a 6-os főúton történt az ütközés, melyről a Katasztrófavédelem tett közzé hírt.

Közúti táblának ütközött, és ki is döntötte azt egy gépkocsi a 6-os főút 227-es és 228-as kilométerszelvénye között, Botykapeterd térségében. A szigetvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, félpályás útlezárás mellett végzik a helyszíni munkálatokat. 

Frissítés (18.55)

Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben személyi sérülés nem történt.

A mai napon nem ez az első eset, hogy a 6-os főúton történt baleset. Október 12-én, délután összeütközött két gépkocsi a 6-os főút 165-ös és 166-os kilométerszelvénye között, Mecseknádasd térségében. Erről írt cikkünket itt olvashatják.

 

