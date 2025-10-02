október 2., csütörtök

Petra névnap

11°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Már nem az első

41 perce

Újabb közúti baleset Baranyában – teljes útzár volt érvényben

Címkék#baleset#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#személyautó

Csütörtök délután ismét komoly fennakadás volt a közlekedésben Baranya vármegyében. A helyszínre a rendőrök és a tűzoltók is kivonultak, a forgalmat azonnal lezárták.

Tóth Viktória
Újabb közúti baleset Baranyában – teljes útzár volt érvényben

Illusztráció

Forrás: MW/Illusztráció

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta hírporálunkat, hogy Pellérd és Aranyosgadány között két autó ütközött össze. A mentés és a helyszínelés idején teljes útzár volt érvényben, az útszakasz azonban azóta újra járható.

Elsődleges információink szerint két sérültje van a balesetnek, úgy tudjuk, mindketten könnyebben sérültek. 

Nem ez volt az egyetlen baleset a mai napon: dél körül a 6-os számú főúton, Szentlőrinc térségében ütközött össze egy tehergépkocsi és egy személyautó, szerencsére ott nem történt személyi sérülés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu