Újabb közúti baleset Baranyában – teljes útzár volt érvényben
Csütörtök délután ismét komoly fennakadás volt a közlekedésben Baranya vármegyében. A helyszínre a rendőrök és a tűzoltók is kivonultak, a forgalmat azonnal lezárták.
Illusztráció
Forrás: MW/Illusztráció
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta hírporálunkat, hogy Pellérd és Aranyosgadány között két autó ütközött össze. A mentés és a helyszínelés idején teljes útzár volt érvényben, az útszakasz azonban azóta újra járható.
Elsődleges információink szerint két sérültje van a balesetnek, úgy tudjuk, mindketten könnyebben sérültek.
Nem ez volt az egyetlen baleset a mai napon: dél körül a 6-os számú főúton, Szentlőrinc térségében ütközött össze egy tehergépkocsi és egy személyautó, szerencsére ott nem történt személyi sérülés.