7 perce
Vérfagyasztó ütközés: gázolt a vonat Baranyában
Szerdán reggel váratlan esemény zavarta meg a Pécs-Villány vonal forgalmát: a Mohácsról 3:42-kor Pécsre indult személyvonat (38819) Áta közelében elütött egy szarvast – értesült hírportálunk.
A MÁV tájékoztatása szerint „a motorkocsi a balesetben jelentősen rongálódott, útját egy másik motorkocsi segítségével jelentős, 70–90 perces késéssel folytatta.” Az utasok számára a vasúttársaság pótlóbuszt biztosított.
A baleset következményeként több járat menetrendje is módosult. A menetrend fokozatosan állt helyre.
Az utóbbi hónapokban több tragikus eset is történt Baranyában, amikor emberéleteket követeltek a vasúti átjárókban bekövetkezett balesetek. Ezekről korábbi cikkünkben írtunk részletesen – hiába villog a piros, sokan még mindig kockáztatnak.
Hiába villog a piros lámpa: újra halálos vonatbaleset történt Baranyában