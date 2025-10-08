október 8., szerda

Vérfagyasztó ütközés: gázolt a vonat Baranyában

Szerdán reggel váratlan esemény zavarta meg a Pécs-Villány vonal forgalmát: a Mohácsról 3:42-kor Pécsre indult személyvonat (38819) Áta közelében elütött egy szarvast – értesült hírportálunk.

A MÁV tájékoztatása szerint „a motorkocsi a balesetben jelentősen rongálódott, útját egy másik motorkocsi segítségével jelentős, 70–90 perces késéssel folytatta.” Az utasok számára a vasúttársaság pótlóbuszt biztosított.

A baleset következményeként több járat menetrendje is módosult. A menetrend fokozatosan állt helyre.

Az utóbbi hónapokban több tragikus eset is történt Baranyában, amikor emberéleteket követeltek a vasúti átjárókban bekövetkezett balesetek. Ezekről korábbi cikkünkben írtunk részletesen – hiába villog a piros, sokan még mindig kockáztatnak.

 

 

