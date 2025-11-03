november 3., hétfő

Két autó ütközött össze

1 órája

A mentők már a helyszínen – súlyos karambol történt Komlón

Címkék#karambol#Országos Mentőszolgálat#katasztrófavédelem

Alig múlt dél, és ez már a harmadik baleset, ezúttal súlyos következményekkel.

Bama.hu

Egymásba hajtott két autó Komlón, a Kossuth Lajos utcában – számolt be róla a katasztrófavédelem. A Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződésnél történt balesethez a komlói hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket. Úgy tudjuk, hogy mindkét kocsiban csak a sofőrök utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Az esettel kapcsolatban kerestük az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket. 

Frissítés!

Az OMSZ kommunikációs szervezője, Magyar Luca Zsuzsanna megkeresésünkre elárulta, hogy a helyszínről két idős férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársai kórházba.

 

