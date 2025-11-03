1 órája
A mentők már a helyszínen – súlyos karambol történt Komlón
Alig múlt dél, és ez már a harmadik baleset, ezúttal súlyos következményekkel.
Egymásba hajtott két autó Komlón, a Kossuth Lajos utcában – számolt be róla a katasztrófavédelem. A Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződésnél történt balesethez a komlói hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket. Úgy tudjuk, hogy mindkét kocsiban csak a sofőrök utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Az esettel kapcsolatban kerestük az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.
Frissítés!
Az OMSZ kommunikációs szervezője, Magyar Luca Zsuzsanna megkeresésünkre elárulta, hogy a helyszínről két idős férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársai kórházba.
