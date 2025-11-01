Csak szabályosan
1 órája
A Nyugat-Mecsek falvaiban portyáznak az adóellenőrök
A NAV baranyai munkatársai november 3. és 9. között kedden Bükkösdön és Hetvehelyen, szerdán pedig Komlón az Alkotmány és a Berek utcai üzleteket és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
